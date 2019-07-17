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Karadağ ile serbest ticaret anlaşması revize edildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Amacımız ikili ticaretimizin artışının sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak"- Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic:- "Bugün imzalayacağımız protokol her iki ülke adına öncelikle tarım için çok önemli olacak. Dolayısıyla tarımla ilgilenen kişiler hızlı ucuz ve iyi kalite ürünleri satabilecek"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
Karadağ ile serbest ticaret anlaşması revize edildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Karadağ ile serbest ticaret anlaşmalarının (STA) geliştirilmesi çalışmalarında önemli bir adımı daha atmış olacaklarını belirterek, "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Amacımız ikili ticaretimizin artışının sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak." dedi.

Türkiye-Karadağ Revize Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Protokolü, Bakan Pekcan ile Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Pekcan, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği ticari ve ekonomik açıdan en üst düzeye çıkaracak bu imza ile 2010 yılında yürürlüğe giren Türkiye ve Karadağ arasındaki serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Protokollerden birisinin tarım ürünleri ile alakalı olduğuna dikkati çeken Pekcan, her iki ülkenin de karşılıklı olarak tarım ürünlerinin pazara girişlerini kolaylaştıracağını dile getirdi. Pekcan, ikinci protokolün de hizmet ticareti ile alakalı olduğunu belirterek, "Bu protokolle beraber karşılıklı ticaret iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi üzerinde çalışacağız. Amacımız ikili ticaretimizin artışının sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak. 2010'da serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle beraber ticaretimizde ciddi oranda artış olmuş, Türkiye'nin 27 milyon dolar olan ihracatı 79 milyon dolara çıkmış, Karadağ'dan yaptığımız ithalat da 6 milyon dolardan 24 milyon dolara kadar çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Revizyon görüşmelerine Aralık 2017'de başladıklarını, çalışmaları 1,5 yılda tamamladıklarını ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Balkanlar'da Bosna Hersek ve Sırbistan ile başladığımız STA'ların geliştirilmesi ve kapsamlarının geliştirilmesi çalışmalarına bugün Karadağ ile beraber yeni ve önemli bir adımı da atmış olacağız. Bu vesileyle serbest ticaret anlaşmalarının hem bölgedeki refah düzeyinin artırılmasına hem de istikrarın sağlanmasına önemli bir katkı yapacağına inanıyoruz. Bütün dünyada ikili STA'nın her zamankinden çok daha önemli bir seviyeye geldiği bir konjonktürden geçmekteyiz. Bugün kapsamını genişlettiğimiz serbest ticaret anlaşmasının iki ülkenin refah seviyesini artırmaya yönelik esas çalışmaları iki ülkenin iş dünyası gerçekleştirecektir. İş dünyamızın bu çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzun altını güçlü bir şekilde çizmek isterim."

- "Ticareti artırmak istiyoruz"

Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic de Türkiye ile Karadağ arasındaki ticareti daha da artırmak istediklerini söyledi. Karadağ’ın NATO üyesi olduğunu hatırlatan Sekulic, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine girecek sıradaki ilk ülke konumunda bulunduğuna dikkati çekti.

Sekulic, son 2 yıldır AB üyeleri ve Balkan ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduklarına işaret ederek, bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 5 civarında büyüyeceğini bildirdi.

Karadağ'da turizm, ekonomi ve tarım alanlarını geliştireceklerini ifade eden Sekulic, şunları kaydetti:

"Bugün imzalayacağımız protokol her iki ülke adına öncelikle tarım için çok önemli olacak. Dolayısıyla tarımla ilgilenen kişiler hızlı, ucuz ve iyi kalite ürünleri satabilecek. Türkiye ile mevcut STA’mızın genişletilmesiyle her ülkenin iş insanları iyi yatırım olanakları bulacaklar. Türkiye’deki yatırımcıları ülkemize davet ediyoruz."



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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:07
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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