Karadağ Cumhurbaşkanı duyurdu: Türkiye ile müttefik olduk

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cetinje şehrine gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Djukanovic, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Türkiye'nin, Batı Balkanlar'da istikrar eksikliğinin ve bu eksikliği gidermenin ne kadar önem arz ettiğinin farkında olduğunu söyledi.

Djukanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle Karadağ'ı onurlandırdığını belirterek "Türkiye ile Karadağ, dostane ilişkilere sahip iki ülke. Karadağ'ın NATO üyeliği sayesinde Türkiye ile müttefik de olduk" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel öneme sahip olduğunu vurgulayan Djukanovic, "Türkiye'de 150 binin üzerinde Karadağlı yaşıyor. Bu insanlar iki ülke arasında önemli bir köprü oluşturuyor. Kendileri, Karadağ'a bağlılıklarını muhafaza eden sorumluk sahibi Türk vatandaşlarıdır" ifadelerini kullandı.



Djukanovic, Karadağ İslam Birliği'nin ülkedeki çok etnikli yapıyı destekleyen önemli bir unsur teşkil ettiğine dikkati çekerek ülkedeki Müslümanların Karadağ'a 2006 yılında bağımsızlık kazandıran referandumda da önemli rol oynadığını anımsattı.