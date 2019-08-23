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Karacoşkun’un Mercidabık Zaferi Mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:52
Karacoşkun’un Mercidabık Zaferi Mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Mercidabık Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla birmesaj yayımladı.


Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Zaferler, toplumda milli bilincin ve aidiyet duygusunun pekişmesine katkı sağladığını belirtti.


Karacoşkun, "Tarihi şanlı zaferlerle donatan Osmanlı Devleti’nin barışı, huzuru ve adaleti götürmek amacıyla çıktığı kutlu yolda Mercidabık Zaferi de önemli bir yere sahiptir. 24 Ağustos 1516’da Yavuz Sultan Selim önderliğinde kazanılan zafer sonucu Osmanlı Devleti, üç kıtada barışın ve huzurun teminatı olmuş; gönül coğrafyamızın coğrafi sınırlarımızın çok daha ötesinde olduğunu ispatlamıştır.Bilinmelidir ki; bizim tarih sahnesindeki hiçbir adımımız sebepsiz ve birbirinden bağımsız değildir. Nitekim, parlak bir zaferle neticelenen Mercidabık Savaşı’ndan 500 yıl sonra aynı topraklar, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin şehrimize ve ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, bölgede huzur ve güveni tesis etmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerine imkan sağlamak maksadıyla 24 Ağustos 2016 sabahı başlayan ve yine zaferle neticelenen Fırat Kalkanı Harekatı’na sahne olmuştur. Bu vesile ile Mercidabık Zaferi’nin 503., Fırat Kalkanı Harekatı’nın ise 3. yıl dönümünü kutluyor; istiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa düşen şehitlerimizi, bu toprakları vatan kılmak için mücadele eden bütün geçmişlerimizirahmetle ve minnetle anıyorum” ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:52
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