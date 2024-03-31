Karaciğeri temizleyen doğal karışım nasıl yapılır? Çok sayıda kişi kullandı... En iyilerinden bile iyi!

İhtiyacınız Olan Malzemeler;

Limon suyu

portakal suyu

Taze nane yaprakları, Taze nane bulamazsanız maydanoz da olur.

Bir litre su

İki yemek kaşığı Organik bal

Suyu kaynatın. Ardından nane yaprakları ilave edin ve 5 dakika daha kaynatın. Birkaç dakika soğuması için ateşten çıkarın ve ardından portakal / limon suyunu hem rendelenmiş limon kabuğuyla birlikte ekleyin. Sonunda karışım soğuduktan sonra balla karıştırın. Bu karışımı haftada 2 kere 1 ay boyunca yapmanız gerekmektedir. Bu içeceği sıcak veya soğuk olarak yudumlayın. Karaciğerinizi her iki şekilde de temizler, ve sindirim sisteminizin işini de kolaylaştırıp zayıflatır!

Karaciğeri Temizleyen Diğer Besinler

Sarımsak

Sarımsak çok keskin kokuludur. Küçücük miktarda sarımsak bile karaciğer enzimlerini uyararak, toksinlerin vücuttan dışarıya atılmasını sağlar. İçeriğindeki “alisin” ve “selenyum” karaciğerin temizlenmesine yardım eder.

Greyfurt

Eğer gece oldukça fazla alkol aldıysanız, kahvaltınız da greyfurtu meyve olarak veya sıkılmış halde bulundurmanız mükemmel olabilir. Greyfurt içeriğindeki yüksek miktarda “C vitamini” ve “antioksidanlar” sayesinde karaciğerin doğal yolla hızlı bir şekilde zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

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Elma

Elmanın içinde yüksek miktarda bulunan “pektin” maddesi, sindirim aşamasında vücudu toksinlerden arındırılarak temizlenmeye ve karaciğerin işini kolaylaştırmaya yarar.

Limon ve Lime

Bir bardak su içine sıkılmış limon veya lime suyu, karaciğerden toksinlerin atılmasına yardımcı safranın uyarılmasını sağlar.

Pancar ve Havuç

Bu sebzelerin içeriğinde bulunan “flavonoidler” ve “beta karoten” karaciğerin çalışmasını ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler.

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Eğer karaciğerinize ve vücudunuza genel bir detoks yapmak için yardımcı arıyorsanız, yeşil yapraklı sebzeleri yemek yapacağınız en iyi seçimlerden olur. Üzerinde bulunan yüksek miktardaki “klorofiller” kendi üzerindeki toksinleri de emebilir ve ağır metal, kimyasallar, pestisitleri nötralize ederek karaciğerin ciddi anlamda rahatlamasına ve dinlenmesine destek olur. Ispanak, roka, karahindiba en iyi seçeneklerdir.

Avokado

Avokado yemek, karaciğerin vücuttan toksinleri temizlenmesi için “glutation” üretimine yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda düzenli olarak avokado tüketenlerin daha sağlıklı bir karaciğere sahip olduklarını göstermiştir.

Tam Tahıllar

Tam tahıllardaki yüksek “B vitaminleri” karaciğer sağlığı ve fonksiyonları için oldukça yararlıdır. Beyaz un yerine mümkün olduğu kadar tam tahıllı besinleri tüketmeye özen gösterin.

Zerdeçal

Zerdeçal Hint yemeklerinde sıkça kullanılan, yemeğe sarı rengini veren bir baharattır. Enzimlerin karsinojenleri detoksiye etmesine ve serbest radikallerin karaciğere zarar vermesini engelliyen güçlü bir özelliği vardır.

Ceviz

İçindeki yüksek miktardaki “arjinin”, “glutation” ve “n-3 yağ asitleri” karaciğerin temizlenmesine yardımcıdır. En iyi şekilde faydalanmak için yutmadan önce iyice çiğnemeye özen gösterin.

Genç görünmenin temel mantığı büyük oranda iç organlarınızla alakalı bir durumdur. Hatta; alerji düzeyiniz, sivilceleriniz, fazla kilolarınız da bununla alakalıdır. Yanlış beslenmenin ve hareketsiz bir yaşamın sonucu vücutta serbest radikal ve toksik madde miktarı artmaktadır.

Bu maddelerle savaşan besinlerin alınmaması ise başka bir boyuttur. bu çift etki, sizi bir olumsuz sürecin içine sokacaktır. Bu çift etkiden kurtulmanız için yapacağınız iş çok basit doğru beslenme tekniklerini uygulama!

Sağlıklı Ve İşlevsel Bir Karaciğere Sahip Olmak İçin İki Şeye İhtiyacımız Var;

Sağlıklı bir diyet ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları.

Ancak, bu modern çağlarda ulaşmak ve elde etmek güçtür. Bir şekilde fast food ve sağlıksız ürünler yemeye mecburuz, çünkü iş yerinde daha fazla yemek yapmaya veya kalmaya vakit yok, bu yüzden toksinlere maruz kalıyoruz.

Karaciğerimiz her zaman korunmalıdır çünkü çalışmaları bizim için hayati önem taşımaktadır. Bunu başarmak için, sık sık onu temizleyip detoks yapmamız gerekir.

Karaciğerimiz detoks adı verilen bu işleme ihtiyaç duyar; çünkü işlevi vücudumuzu temizlemek ve içindeki zararlı toksinleri temizlemek ve sadece protein emiliminde yardımcı olmaktır.

Burada karaciğeriniz için bir mucize gibi çalışan bir karışım sunuyoruz!

Karaciğer problemlerini tanımak için zorlandıklarından daha uzun sürebilir, bu yüzden bu süre zarfında karaciğeri temizlemeye ve sağlıklı bir şekilde yemeye çalışın. Karaciğer zaten hasar alırsa, gelecekte daha küçük ve daha ciddi sorunlarla saldırıya uğrayacaksınız.