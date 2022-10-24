Karaciğere sonbahar detoksu

Yeni Akit Ankara

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, sonbahar aylarında karaciğerin temizlenmesi için detoks önerilerinde bulundu.

Kandaki toksinleri temizleyen pancar

Karaciğer vücudumuz için oldukça önemli fonksiyonlara sahip bir organdır. Ayrıca diğer organların fonksiyonlarını da etkileyecek derecededir. Bu nedenle hem karaciğerin hem de vücudun detoksifikasyon sürecini hızlandırmak için bazı besinlerden faydalanmak doğru olacaktır. Pancarı bu listenin başına yerleştirebiliriz. Çünkü pancar tam bir antioksidan deposu besindir. Pancar, kanın toksinlerden temizlenmesine destek verir. Karaciğer enzimlerini ve safrayı harekete geçirir. Karaciğer hücre yapılarının onarımı için de katkı sağlar.

Limon karaciğer enzim üretimini destekler

Karaciğer dostu bir besin de limondur. Turunçgiller grubunda yer alan limon, karaciğerin temizlemesi için oldukça etkilidir. Karaciğer detoksifikasyon sürecini hızlandırır. Aynı zamanda içindeki bazı maddeler yağ sindirimine yardımcı olur. Karaciğer enzim üretimini destekler. Yüksek C vitamini içeren limon, güçlü bir bağışıklık sistemi ile karaciğer sağlığını korur. Limon, alkali bir özelliktedir; bu nedenle karaciğerde asit-baz dengesini korumaya da katkı sağlar.

Taze sarımsak toksinleri hızla parçalar

Sonbahara aylarında karaciğer detoksu yapmak hem toksinlerden arınmayı sağlayacak hem de düşük metabolizma hızını artırarak bedeni daha sağlıklı bir hale getirecektir. Bu konuda faydalı bir besin de sarımsaktır. Sarımsak, çok hızlı bir şekilde karaciğerdeki toksinleri yok etmeye yardımcı olur. Özellikle taze sarımsak toksinlerin hızla parçalanmasına ve atılması için destek verir. Sarımsağın içinde yer alan allisin güçlü bir antioksidan, bir antibiyotiktir. Bu bileşen sayesinde toksinler hızlı bir şekilde emilim sürecinden geçer ve karaciğerden atılır. Sarımsak tüketmenin kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini gösteren bazı çalışmalar da mevcuttur.

Karaciğer yağlanmasına karşı badem

Badem de karaciğer temizliğinde etkili olan besinlerden biridir. Badem; kalsiyum, magnezyum ve E vitamini içerir. Birçok lifi de bünyesinde barındırır. İçerdiği amino asit ve L-arginin ile karaciğerde temizleyici etki gösterir.Başta E vitamini ve içeriğinde bulunan birçok antioksidan bileşenlekaraciğer sağlığı için çok gereklidir. Badem tüketmek kadar badem suyunu çmek de faydalıdır. Bademi, ara öğünlerde tüketebilir ya da salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Faydalı yağlar içeren badem, karaciğer yağlanmasının önlenmesi konusunda da destek verir. Karaciğer sağlığını korumak için günde 10-15 badem tüketebilirsiniz.