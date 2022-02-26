Karaciğere iyi gelen çorbalar nelerdir? Karaciğerin dostu ve düşmanı besinler

Özellikle vücudu arındıran hem lezzetli hem de sağlıklı ve besleyici tarifler oldukça fazla aranıyor. En çok tercih edilenler arasında ise karaciğer ve böbrekleri arındırmak için çorbalar bulunuyor.

Bu çorbalar, yalnızca vitamin ve mineraller açısından değil, aynı zamanda lif ve su açısından da zengin malzemelerle yapılır ve bunlar, vücut detoksu için için iki temel unsurdur.

Karaciğere iyi gelen çorbalar

İşte çeşitli besinler sağlayan ve iyi sindirimden düzenli bağırsak geçişine kadar çeşitli temel süreçleri destekleyen, karaciğer ve böbrekleri arındıran çorba tarifi

Zerdeçal, balkabağı ve havuç karışımı

Zerdeçalın içeriğindeki kurkumin maddesi ile antiinflamatuar (iltihap önleyici) ve antioksidan özellikleri vardır ve bu size detoksta yardımcı olacaktır.

Malzemeler

- 1 diş taze sarımsak.

- Zeytinyağı

- 2 küçük havuç (60 gr)

- Yarım parça küçük balkabağı (120 gr)

- Bir tutam tuz ve taze çekilmiş karabiber

- Biraz taze maydanoz yaprağı

Tarif

Öncelikle havuçları yıkayıp süzün ve kabuklarını soyun. Ardından, dilimler veya küpler halinde kesin (tercih ettiğiniz gibi) ve ıslanmaları için suyla dolu bir kapta bırakın. Kabakları soyun ve küçük küpler halinde kesin.Havuçları balkabağıyla birlikte tencereye alıp bol su ile haşlayın. Malzemeler tencerede iyice piştikten sonra altını kapatın. Tüm malzemeleri daha sonra karıştırabilmek için biraz sıvıya ihtiyacınız olacağından, tenceredeki suyun bir kısmını bırakarak atın. Sarımsakları dilimler halinde kesin. Bir yemek kaşığı yardımıyla havuç ve balkabağı parçalarını alıp blenderdan geçirin. Sarımsak, bir tutam tuz ve zeytinyağını ekleyin. Ayrıca blenderi daha da kolaylaştırmak için pişirme suyundan biraz ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bir tutam karabiber ve taze maydanoz yapraklarıyla servis yapın.

Kereviz, soğan, marul ve domates karışımı

Marul, kereviz ve domates su içeriği yüksek besinlerdir. Bu nedenle sadece nemlendirici etkiye sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda idrar söktürücü etki de gösterirler. Lezzet ve kıvam için biraz soğan kullanın (tercihinize göre beyaz veya mor).

Malzemeler

- 3 domates

- 2 marul yaprağı

- 3-4 adet kereviz

- Soğan

- Su (gerekli miktar)

- Tuz ve zeytinyağı

- İsteğe bağlı tavuk suyu

Tarif

- Tüm malzemeleri güzelce yıkayıp süzün. Soğanı küçük küpler, marulu şeritler, kereviz ve domatesleri ince dilimler halinde kesin. Tüm malzemeleri blender'a, biraz suyla (veya tavuk suyuyla) koyun ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Biraz zeytinyağı ve bir tutam tuz ekleyin ve her şeyi iyice bütünleştirmek için tekrar karıştırın.

Karaciğerin dostu ve düşmanı besinler

Beslenme alışkanlıkları, karaciğer sağlığını doğrudan etkiliyor. Yağlı gıdaların yanı sıra, şekerli ve tuzlu yiyecekler de karaciğer sağlığına zarar veriyor. Lif oranı yüksek olan yiyeceklerin karaciğerin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olabileceğini belirten uzmanlar, paketli atıştırmalıkların zararları konusunda uyarıyor.

Genellikle sağlıklı beslenmek ve karaciğeriniz için nelerden kaçınacağınızın farkında olmak, hayatınız boyunca sağlıklı bir karaciğere sahip olmayı sağlıyor. karaciğere zarar veren yiyecekleri tüketmek, sağlığınızın bozulmasına neden olur. İşte o yiyecekler…

Karaciğerin alarm vermesine neden oluyor! Ağzınıza bile sürmeyin...

Yağlı yiyecekler, karaciğeriniz için en büyük zararı veren besinler arasında yerini alıyor. Karaciğer, yağları parçalayarak enerjiye dönüştürmekten sorumludur. Bu nedenle çok fazla yağlı yiyecek tüketimi, karaciğeri aşırı yorabilir. Ayrıca karaciğer hücrelerindeki yağ birikimi, birçok hastalığın gelişmesine de neden olabilir. Doymuş yağ oranı yüksek olan patates kızartmasını sıklıkla tüketmek de bu soruna katkıda bulunur. Uzun vadede iltihaplanmaya neden olan bu yiyecek, enflamasyonun karaciğerde siroz olarak bilinen bir komplikasyon olan yara dokusunun oluşmasına neden olabilir.

ARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

Doymuş yağ, karaciğer için en kötü yiyecekler arasında bulunuyor. Salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri yüksek doymuş yağ oranları nedeniyle büyük hasarlar verebilir. Fatty Liver Foundation adlı kuruluşa göre, doymuş yağ karaciğer için diğer yağlardan "metabolik olarak" daha zararlıdır.

CHEESEBURGER

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, çoğunlukla hayvansal bazlı ürünlerde bunun yağ, kalp hastalığı ve felç riskini artırırken cheeseburger aynı zamanda doymuş yağ ürünleri yönünden çok daha yüksek olması nedeniyle büyük riske sahiptir. Bu nedenle "evde kendi burgerinizi" yapmak çok daha sağlıklı bir atıştırmalık kaçamağı olacaktır.

KREMA

Özellikle, tatlılarda ve bazı kahve gibi içecek türlerinde kullanılan krema, yüksek yağ içeriğinin yanı sıra yoğun bir şeker içeriğine de sahiptir. Bu nedenle karaciğerin düzenleyebileceğinden çok daha fazla yağ ve şeker alımına neden olarak, birikmenin de önünü açar. Bu nedenle eğer bir kahve istediyseniz sade olmasına dikkat ederek ve çeşitli krema karışımlarından kaçınarak karaciğerinizi korumak için basit ama büyük bir adım atabilirsiniz.

ALKOL

Karaciğer, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaynaklanan toksinleri filtrelemekten de sorumludur. Uzmanların açıklamasına göre; alkol alımı filtrelemesi sırasında karaciğer hücreleri ölüyor. Bu nedenle alkol tüketimi; karaciğer dokusunda ciddi ve kalıcı hasarlar meydana getiriyor. Alkolden uzak durmak, tüm sağlık sorunları için geçerli bir sebep olsa da karaciğerinizde ortaya çıkabilecek hasarlar için en önemli faktörlerden biri olarak kesinlikle yaşamdan çıkarılması gereken bir kötü alışkanlık olarak öne çıkıyor.

TEREYAĞI

Çoğu hayvansal ürün gibi süt ürünleri de karaciğer hasarını şiddetlendirebilir. Tereyağı ise sadece hayvansal bir ürün olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek miktarda doymuş yağ içeriğine sahiptir. Bu nedenle karaciğeri yoran bir yağ türüdür. Yemeklerinizi tereyağı ile pişirmek yerine, karaciğer enzim oranlarını düşürdüğü tespit edilen Omega-3 yönünden zengin yağ asitlerine sahip olan zeytinyağı ile pişirmek, daha güvenli bir seçenek olacaktır. Üstelik zeytinyağı, kilo kontrolüne yardımcı olarak kilo vermeyi kolaylaştırır.

TAM YAĞLI SÜT

Bir fincan tam yağlı sütte yaklaşık 9,1 gram doymuş yağ bulunması nedeniyle karaciğer için yorucu bir besine dönüşebilir. Ancak süt genel olarak tüketilebilir içerik olsa da hayvansal gıdalardan tamamen uzaklaşmanızı gerektirmez. Örneğin; az yağlı süt ürünlerini tüketebilir, peynir altı suyu gibi proteini yüksek ama yağ oranı az ürünleri beslenmenize dahil edebilirsiniz.

HAZIR ÇORBALAR

Çorba hem pratik, hem besleyici hem de doyurucu bir seçenek olabilir. Fakat burada öne çıkan durum; çorba tercihlerini yaparken kendi hazırladığını ve doğal içeriklere sahip bir çorba olup olmadığına dikkat etmektir. Hazır, paketlenmiş çorbalar yüksek sodyum miktarı nedeniyle karaciğerde büyük sorunlar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle hazır çorbalar gibi çok fazla tuz içeriğine sahip olan besinlerden uzak durmak gerekiyor.