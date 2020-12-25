Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? | Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Karaciğerin temel maddesi hepotosit olarak bilinmektedir. Bazı insanlarda yağ damlacıkları karaciğer hücrelerinin içinde toplanmaya başlar. Bu damlacıklar nedeniyle hücre şişer ve karaciğerde yağlanma oluşur. Farklı nedenlere bağlı olarak gelişen karaciğer yağlanması belirtileri teşhis edildikten sonra kesin olarak tedavi edilmesi gerekir. Peki, Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının farklı belirtilerle kendini göstermektedir. Bu belirtileri şu şekilde; iştah kesilmesi, kilo verme, halsizlik, burunda kanama, sarı cilt ve gözler, karında ağrı, karında şişme, bacaklarda şişme, erkeklerde göğüs büyümesi

Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer yağlanması, vücudun aşırı şekilde yağ üretmesi veya bu yağı metabolize etmemesi nedeniyle oluşmaktadır. Yakılmayan bu yağlar bir süre sonra karaciğer de yağlanmaya yol açar. Karaciğer yağlanmasına neden olan birçok neden vardır. Bunların başında fazla alkol tüketimi, yağlı besin tüketmek, insülin direnci fazla olanlar gelmektedir. Hastalığın ilerlemesinin ardından kişide siroz hastalığına oluşabilir.

Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Karaciğer yağlanması oluşan kişinin tüketmesi gereken besinler şu şekilde; Kahve, yeşil sebzeler, balık, yulaf, avokado, zeytinyağı, yeşil çay, greyfurt, limon, kuru yemiş