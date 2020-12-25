  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? | Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?
Sağlık

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? | Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Karaciğer yağlanması belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir? Birçok kişinin karşılaştığı rahatsızlıklardan bir tanesidir. Karaciğer yağlanması, hücrelerin normalden daha çok bir şekilde çalışması sebebiyle meydana gelir. Peki, Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:05:00 -
Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir? | Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Karaciğerin temel maddesi hepotosit olarak bilinmektedir. Bazı insanlarda yağ damlacıkları karaciğer hücrelerinin içinde toplanmaya başlar. Bu damlacıklar nedeniyle hücre şişer ve karaciğerde yağlanma oluşur. Farklı nedenlere bağlı olarak gelişen karaciğer yağlanması belirtileri teşhis edildikten sonra kesin olarak tedavi edilmesi gerekir. Peki, Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının belirtileri nelerdir?

Karaciğer yağlanmasının farklı belirtilerle kendini göstermektedir. Bu belirtileri şu şekilde; iştah kesilmesi, kilo verme, halsizlik, burunda kanama, sarı cilt ve gözler, karında ağrı, karında şişme, bacaklarda şişme, erkeklerde göğüs büyümesi

Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer yağlanması, vücudun aşırı şekilde yağ üretmesi veya bu yağı metabolize etmemesi nedeniyle oluşmaktadır. Yakılmayan bu yağlar bir süre sonra karaciğer de yağlanmaya yol açar. Karaciğer yağlanmasına neden olan birçok neden vardır. Bunların başında fazla alkol tüketimi, yağlı besin tüketmek, insülin direnci fazla olanlar gelmektedir. Hastalığın ilerlemesinin ardından kişide siroz hastalığına oluşabilir.

Karaciğer yağlanmasına hangi besinler iyi gelir?

Karaciğer yağlanması oluşan kişinin tüketmesi gereken besinler şu şekilde; Kahve, yeşil sebzeler, balık, yulaf, avokado, zeytinyağı, yeşil çay, greyfurt, limon, kuru yemiş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi
Dünya

Çok konuşulacak Karadeniz iddiası! İlki teslim edildi

Rusya'nın ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliğini taşıyan Su-57 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Seri üretim bandından çıkan ilk Su-5..
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı
Gündem

CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı

Hezeyanlarıyla gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay