Karaciğer yağlanması! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun sözlerini dilemeye davet ediyoruz! Yoksa kalbinizi eritecek!

Karaciğer yağlanması belirtileri önemli sağlık sorunlarına işaret edebiliyor. İbrahim Saraçoğlu’nun karaciğer yağlanmasına tavsiyeleri nelerdir?, karaciğer yağlanması nasıl geçer?, Karaciğer yağlanmasına doğal tedavi yöntemleri nelerdir? Belirtileri ve önleme yolları haberimizde...

Karaciğer Yağlanmasının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

2 diş sarımsak

5 adet maydanoz

1 kahve fincanı sızma zeytin yağı

2-3 damla da limon

Yapılışı: 2 diş sarımsağı havanda tamamen ezilene kadar devam edilmelidir. Ezilen sarımsaklar blendere konulduktan sonra üzerine saplarıyla birlikte küçültülmüş maydanozları ve 1 kahve fincanı zeytin yağı ilave edilmelidir. Daha sonra tamamen ezilene kadar devam edilmelidir. Ezildikten sonra 1 bardağa boşaltılmalıdır. Üzerine limon damlatıldıktan sonra tüketilmelidir. Ayrıca her gün tazesi yapılmalıdır.

Özellikle sabahları kahvaltıdan yarım saat önce aç karnına tüketilmelidir.

Bu kürü 15 gün boyunca devam edilmelidir. Sadece 1 defa 15 gün defa yapılması yeterlidir.

Her yıl 15 gün yapmak ayrıca karaciğerin yenilenmesini de sağlayacaktır.

*1 tatlı kaşı lavanta bitkisi

*1 su bardağı klorsuz su

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Yapılışı: Kaynayan 1 bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta bitkisini ilave edin. 15 dakika boyunca kısık ateşte kaynamasını bekleyin. Kaynama süresi dolduktan sonra süzün ve ılımaya bırakın. 15 gün boyunca akşam yemeklerden 2 saat sonra içilmelidir. Yukarıdaki kürle birlikte yapılmalıdır.

-Maydanoz, Limon, Sarımsak Kürü12 adet taze maydanoz

-1 diş sarımsak (Çin sarımsağı olmaz)

-Yarım su bardağı su

-2 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı: Mutlaka robot ile yapılaması gerekir. Taze maydanozlar yıkayın ve robota atın el ile kopartmaya dikkat edilmelidir. Daha sonra taze sıkılmış limonun suyu ilave edin. Sonrasında bıçak ile 1 diş sarımsağı 3-4 parçaya bölün ve robotun içerisine atın. Sarımsaklarında taze olması çok önemlidir. Kalan yarım bardak suyu da üzerine ilave ettikten sonra çalıştırılmalıdır. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca çalıştırılmalıdır. Kıvamını aldıktan sonra bardağa konarak içilmelidir.

3 gün maydanoz, limon, sarımsak kürü olarak tüketilmelidir. 3 de maydanoz limon kürü olmalıdır. Daha sonra yine sarımsak uygulanmalıdır. Daha sonra 9 gün olunca 3 gün ara verilmelidir. Tekrardan 9 gün yapılmalıdır.

İleri evre karaciğer yağlanmasında oluşabilecek belirtiler ise şu şekildedir:

İştah kaybı

Bulantı, kusma.

İstemsiz kilo kaybı

Kanamaya yatkınlık.

Ciltte kolay morarma.

Sağ üst karın bölgesinde yoğun ağrı hissedilmesi.

Kişilik değişiklikleri.

Uyku problemleri.

Karaciğer yağlanması genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bazı durumlarda, halsizlik, yorgunluk, cillte kararma, iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir. Karaciğer yağlanması, genellikle rutin kan testleri veya ultrason gibi görüntüleme testleri ile tespit edilir.