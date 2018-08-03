Karaciğer yağlanması nasıl tedavi edilmelidir?

Karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi, karaciğer yağlanmasına neden olur. Bu durumun başlıca nedeni ise yanlış beslenmedir. Dünyada son dönemlerde bu vakaların artmasının nedeni fast-food ve hazır gıda ağırlıklı beslenme alışkanlığının yaygınlaşmasıdır. Karaciğer yağlanması, obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarına neden olur.

Beden kitle indeksi normal olan bir insanın karaciğerindeki yağ oranı yüzde 5 ve daha az seviyelerdedir. Kilo aldıkça bu organdaki yağ miktarı da artar. Sonuç olarak da işlev ve yapı bakımından karaciğer sorumluluklarını yerine getiremez. Bu durumun önüne geçebilmek için kötü beslenme alışkanlığı, alkol ve fazla ilaç kullanmından uzak durulmalıdır.

Karaciğer yağlanmasının tedavisine başlanmadan önce bu durumun nedeni saptanır. Rahatsızlığın ilaçla kesin bir tedavisi yoktur. Yaşam alışkanlıklarındaki değişikliler ile iyileşme amaçlanır.

Alkol kullanımının fazla olmasından dolayı meydana gelen yağlanmalarda alkol alımının kesilmesi ile tedaviye başlanır.

Fazla kilo yağlanmanın başlıca nedenleri arasındadır. Bundan dolayı hastaların her gün en az bir saat boyunca yürüyüş yapması veya kardiyo çalışmalarında bulunması gerekir.

Doktor onayı olmadan ilaç, vitamin gibi bitkisel destekler alınmamalıdır.

Hazır gıdalardan ve aşırı yağlı gıdalardan uzak durulmalı, günde üç öğün olarak planlı bir şekilde beslenilmelidir. Doktorların verdiği diyet listelerine mutlaka uyulmalıdır.

Sebze, meyve, lifli gıdalar, beyaz et tedavi sürecinde tüketilmesi gereken gıdalardır.

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