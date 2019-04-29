Karaciğer hemanjiyoma hangi bölüm bakar?

Büyük komplikasyonlara neden olacak kadar tehlikeli olmayan karaciğer hemanjiyomu sık rastlanan selim huylu tümörler arasındadır.Fazla bir belirti göstermeyen bu hastalık iyi huylu olmasına rağmen,rahatsızlık verici kısmı hepsinde olmasa da bir kısmında ilerleyen yıllarda kanserleşme olasılığının bulunmasıdır. Peki, karaciğer hemanjiyom nedir, neden olur, belirtileri ve tedavisi nedir? Karaciğer hemanjiyomuna hangi bölüm bakar? İşte konunun detayları…

Karaciğer hemanjiyomu nedir?

Karaciğer hemanjiyomu, karaciğerideki kansersiz (benign) bir kitledir. Bir karaciğer hemanjiyomu kan damarlarının yoğun bir şekilde bir araya gelmesinden oluşur.

Karaciğer hemanjiyomlarının çoğu, başka bir durumu araştırmak için yapılan bir görüntüleme (ultrason) sırasında keşfedilir. Karaciğer hemanjiyomu olan kişiler nadiren belirti ve şikâyet yaşarlar ve çoğu zaman tedaviye ihtiyaç duymazlar.

Karaciğerinizde bir kitle olduğunu bilmek, iyi huylu olsa bile rahatsız edici olabilir. Tedavi edilmeyen karaciğer hemanjiyomunun karaciğer kanserine yol açabileceğine dair kanıt yoktur.

Karaciğer hemanjiyomu nadir görülen belirti ve şikâyetleri şunlardır:

• Sağ üst karın ağrısı

• Sadece az miktarda yemek yedikten sonra kendini tok hissetmek

• Mide bulantısı

• Kusma

• Bununla birlikte, bu belirtiler belli bir duruma özgü değildir ve bir karaciğer hemanjiyomuna sahip olsanız bile başka bir şeye bağlı olabilir.

Karaciğer hemanjiyomu neden olur?

Karaciğer hemanjiyomuna neden olan şey net değildir. Karaciğer hemanjiyomlarının konjenital olduğu düşünülür, yani onlarla doğduğumuz anlamına gelir.

Bir karaciğer hemanjiyomu genellikle, yaklaşık 4 santimetre çaptan daha geniş olan tek bir anormal kan damarı yumağı olarak ortaya çıkar. Bazen karaciğer hemanjiyomları daha büyük olabilir. Küçük çocuklarda büyük hemanjiyomlar oluşabilir, ancak bu çok nadirdir.

Çoğu insanda, bir karaciğer hemanjiyom asla büyümeyecek ve hiçbir zaman hiçbir belirti ve semptoma neden olmayacaktır. Fakat az sayıda insanda, karaciğer hemanjiyomu komplikasyonlara (sorun) neden olacak ve tedavi gerektirecek şekilde büyüyecektir. Karaciğer hemanjiyomlarının kimlerde sorun çıkaracak kadar büyüyeceği net değildir.

Karaciğer hemanjiyomu hamileleri nasıl etkiler?

Karaciğer hemanjiyomları tanısı konan kadınlar gebe kaldıklarında komplikasyon riski ile karşı karşıyadır. Hamilelik sırasında artan kadın hormonu östrojen bazı karaciğer hemanjiyomlarının daha büyümesine neden olduğuna inanılmaktadır.

Nadiren büyüyen hemanjiyom, karın sağ üst kadranda ağrı, şişkinlik veya mide bulantısı gibi tedavi gerektirebilecek belirti ve semptomlara neden olabilir. Karaciğer hemanjiyomuna sahip olmak hamile kalamayacağınız anlamına gelmez. Ancak, doktorunuzla olası komplikasyonları tartışmak daha bilinçli bir seçim yapmanıza yardımcı olabilir.

Tanı koymak için kullanılan testler

• Ultrason (USG)

• Bilgisayarlı tomografi (BT)

• Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

Karaciğer hemanjiyomu nasıl tedavi edilir?

Karaciğer hemanjiyomunuz küçükse ve herhangi bir belirti veya semptoma neden olmazsa, tedaviye ihtiyacınız olmaz. Çoğu durumda bir karaciğer hemanjiyom asla büyümeyecek ve asla problemlere neden olmayacaktır. Hemanjiyom büyükse, doktorunuz periyodik olarak karaciğer hemanjiyomunuzu kontrol etmek için takip muayeneleri planlayabilir.

Karaciğer hemanjiyom tedavisi, hemanjiyomun birden fazla sayıda olup olmamasına, genel sağlık durumunuza, hemanjiyomun yerine, büyüklüğüne ve sizin müdahaleyi tercih edip etmemenize bağlıdır.

Karaciğer hemanjiyoma hangi bölüm bakar?

Teşhis ve Tedavisi Kalp Damar Cerrahi uzmanlarınca yapılır. Hastalık için hastanelerin Kalp ve Damar Cerrahisi bölümüne randevu almanız gerekir.