Karacasulular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesinde stand açılarak halka broşürler dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı. Karacasu’da yaşayan 40-69 yaş arası bayanlar Meme Kanseri, 30-65 yaş arası bayanlar Rahim Ağzı Kanseri, 50-70 yaş arası bayanlar ve erkekler Bağırsak Kanseri ücretsiz taramaları için, Aile Hekimliğine ya da Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, Karacasu Toplum Sağlığı Merkezine başvurabilecek.

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