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Karacasulular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.

02 Nisan 2019 Salı 10:01
Karacasulular kanser hastalığı hakkında bilgilendirildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Karacasu İlçe Devlet Hastanesinde stand açılarak halka broşürler dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı. Karacasu’da yaşayan 40-69 yaş arası bayanlar Meme Kanseri, 30-65 yaş arası bayanlar Rahim Ağzı Kanseri, 50-70 yaş arası bayanlar ve erkekler Bağırsak Kanseri ücretsiz taramaları için, Aile Hekimliğine ya da Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, Karacasu Toplum Sağlığı Merkezine başvurabilecek.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 10:01
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