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Aktüel

Karacasu’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Haziran Perşembe günü, Arıza Onarım Ve Bakım çalışmaları nedeniyle Karacasu’da elektrik kesintisi yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:19:12 -
Karacasu’da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre 18 Haziran Perşembe günü, Arıza Onarım Ve Bakım çalışmaları nedeniyle Karacasu’da elektrik kesintisi yaşanacak.


ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından programlı kesintiler olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Haziran Perşembe günü Karacasu’nun Dikmen ve Yeniköy Mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Dikmen ve Yeniköy Mahallerinin tamamını kapsayan elektrik kesintisi 4 saat sürecek.


Arıza Onarım Ve Bakım nedeniyle yapılacak kesintide AYDEM yetkilileri elektrikli cihazların devre dışı bırakılması için vatandaşları uyardı. Kesinti Perşembe günü saat 09.00’dan 13.00’e kadar sürecek. Kesinti hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların AYDEM Çözüm Merkezi’ni arayabilecekleri belirtildi.

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