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Karacasu Kaymakamı oğlunu evlendirdi

Aydın Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in özel bir firmada Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan oğlu Zeki Çağdaş Soley (30), hayatını Ukraynalı İngilizce Öğretmeni Anastasia Makhovski (23) ile birleştirdi.

10 Eylül 2019 Salı 02:59
Karacasu Kaymakamı oğlunu evlendirdi

Aydın Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in özel bir firmada Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan oğlu Zeki Çağdaş Soley (30), hayatını Ukraynalı İngilizce Öğretmeni Anastasia Makhovski (23) ile birleştirdi.


Hatice-Ahmet Soley çiftinin oğlu Zeki Çağdaş Soley’in, Erasmus için gittiği Polonya’da tanıştığı İrina-Sergei çiftinin İngilizce Öğretmeni kızları Anastasia Makhovski’ya olan aşkı evlilikle noktalandı. Çiftin nikah töreninin de yapıldığıyemekli kır düğünü Türk ve Ukrayna kültürlerini kaynaştırması ile dikkat çekti.


Makhovski ve Soley ailelerini düğünde Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, Belediye Meclis Üyeleri, iş dünyasının tanınmış isimleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çiftin yakınlarından oluşan kalabalık bir topluluk yer aldı.


Orkestranın canlı performansı eşliğinde çiftin ilk dansı ile başlayan gecede nikahı Belediye Başkanı Zeki İnal kıydı. Pasta kesiminin ardından Zeki Çağdaş ve Anastasia çifti ve geceye katılanlar gönüllerince eğlendi. Anastasia ve Ukrayna’dan gelen misafirler Türk oyunlarına hiç yabancılık çekmezken oyun havalarındaki figürleriyle hayran bıraktı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 02:59
  1. kültür

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