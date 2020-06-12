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Aktüel

Karacaören’de sağımhane ve ortak ahır alanları hizmete açılıyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi’nde örnek bir uygulama olan sağımhane ve ortak ahır alanları hizmete açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 09:58:44 -
Karacaören’de sağımhane ve ortak ahır alanları hizmete açılıyor

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Karacaören Mahallesi’nde örnek bir uygulama olan sağımhane ve ortak ahır alanları hizmete açılıyor.


Muhtarlık, Yenipazar Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Karacaören Mahallesi’ne yapılan hizmetler devam ediyor. Belediye Başkanı Yüsran Erden ve Başkan Yardımcısı Malik Ercan Karacaören Mahallesi’ni ziyaret etti. Muhtarlarında eşlik ettiği ziyarette yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüsran Erden, "Üreticiye, köylüye, hayvan yetiştirene desteğimiz öncelikli olacak" dedi.

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