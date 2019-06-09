Karacailyas futbol sahası yenilendi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla Karacailyas futbol sahası, modern ekipmanlar aracılığıyla baştan sona yenilenip yeni sezonda müsabakalara hazır hale getirildi.

İlçede bir yandan park ve yeşil alanları arttırmaya yönelik hizmet ve projelere ağırlık veren Akdeniz Belediyesi, diğer yandan ilçe genelinde bulunan ve her gün binlerce insanın kullandığı spor sahalarına da el attı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, Karacailyas’ta bulunan belediyeye ait futbol sahasına uzman ekip eliyle çim yüzey havalandırma çekildi. Ayrıca profesyonel biçimde çim biçimi de yapılan sahanın yeni çizgileri modern araçlarla de çekilerek müsabakalara hazır hale getirildi. Sahanın etrafında yer alan ağaçlık alanda temizlik ve bakım yapan belediye ekipleri, koruluğu, vatandaşların kolaylıkla piknik yapabileceği, dinlenip eğlenebileceği bir hale getirdi.

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik edeceğiz”

Sahada gerçekleşen çalışmaları değerlendiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, spora büyük önem verdiğini, bu nedenle belediye olarak gençleri spora teşvik eden hizmet ve projelere ağırlık vereceklerinin altını çizdi. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan tüm spor sahalarının yenileneceğini ifade eden Gültak, “Baştan sona yenileyip futbol maçlarına hazır hale getirdiğimiz sahamızdan, Akdeniz Belediye Spor Futbol kulübümüzün yanı sıra, kentimizin diğer takımları ve ayrıca şehrimize gelen misafir kulüpler de faydalanabilecek. Sahamızda antrenmanların yanı sıra, futbol karşılaşmaları artık çok daha rahat ve profesyonel bir ruhla yapılabilecek” dedi.

“Sportif alanlarda yeni projelere imza atacağız”

Gültak, çocukları spora teşvik etmenin yanında, onları modern tesislerde müsabakalara hazırlamanın da önemli olduğunun altını çizerek, “Futbol kulübümüzün, bu sahamızda yeni başarılar elde edeceğine inanıyorum. Akdeniz Belediyesi olarak, birçok alanda olduğu gibi spora yönelik konularda da projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. Futbol sahamızın, mücadele ettiği ligler ve farklı spor kategorilerinde büyük başarılar elde eden spor kulübümüze ve tüm Akdeniz halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.