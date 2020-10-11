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Aktüel Karacadağ pirincinin tarladan sofraya zorlu yolculuğu
Aktüel

Karacadağ pirincinin tarladan sofraya zorlu yolculuğu

Rengi, aroması ve lezzetiyle bölge halkının damak tadına hitap eden Karacadağ pirinci, düz arazilerde biçerdöver; eğimli ve taşlık alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanarak sergilerde güneşte kurutulmaya bırakılıyor - Çiftçi Faruk Satıcı: - "Biz üç kuşaktan bu yana tarlamızda Karacadağ pirinci yetiştiriyoruz, şu anda hasat mevsimi ve yeni başladık, bu yıl verim de çok iyi, memnunuz"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:33:20 -
Karacadağ pirincinin tarladan sofraya zorlu yolculuğu

ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu'nun vazgeçilmez tatlarının başında gelen ve ismini, yetiştiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki volkanik dağdan alan Karacadağ pirinci, zahmetli bir sürecin ardından sofralara ulaşıyor.

Karacadağ eteklerinde kar sularının bahar aylarında erimesiyle dereler ve suyun toplandığı göletlerden sulanan pirincin zorlu hasadı başladı. Çoğunlukla taşlık arazilere ekilen pirinç, düz arazilerde biçerdöver, eğimli ve taşlık alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

Bölgenin pirinç ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Karacadağ'ın eteklerindeki tarlalara erken saatlerde giden işçilerin topladığı çeltik halindeki Karacadağ pirinci, boş arazilere serilerek güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

Bir süre açık arazideki sergilerde güneş altında kurutulmaya bırakılan çeltikler, daha sonra götürüldükleri fabrikalarda işlenerek kabukları soyuluyor. Rengini, aromasını ve lezzetini Karacadağ'ın volkanik yapısından alan ve bölge halkının vazgeçilmezlerinden olan Karacadağ pirinci, uzun ve zahmetli yolculuğunun ardından sofralarla buluşuyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Karacadağ pirinci bölge halkı tarafından büyük rağbet görüyor.

- "Üç kuşaktan bu yana Karacadağ pirinci yetiştiriyoruz"

Çiftçi Faruk Satıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedelerinden öğrendikleri bu mesleği sürdürdüklerini ve Karacadağ pirincini tamamen organik bir şekilde ürettiklerini söyledi.

Ürünün yöre halkı tarafından büyük rağbet gördüğünü anlatan Satıcı, şunları kaydetti:

"Tamamen doğal yetişen ve bölge halkının yoğun talep gösterdiği bir üründür. Tüketenlerin tat ve lezzet olarak çok memnun kaldığı bir üründür, çünkü herhangi bir katkı maddesi yok. Başka tür pirinçlerle karıştırılması mümkün olmayan bir tadı var ki kendine has rengi ve tadı var, bu da ilk görüşte hemen ortaya çıkar. Biz üç kuşaktan bu yana tarlamızda Karacadağ pirinci yetiştiriyoruz. Şu anda hasat mevsimi ve yeni başladık. Bu yıl verim de çok iyi, memnunuz. Bölgede yaklaşık olarak 50 ila 60 bin dönüm arasında üretim yapılıyor. Sadece biz yaklaşık bin 500 dönüm arazide ekim yapıyoruz. "

Satıcı, ektikleri çeltikleri bölgeye yağan kar suyuyla suladıklarını aktararak, büyükşehirlere göç eden yöre insanın bu lezzetten vazgeçmediğini belirterek bu lezzetle tanışan kişilerin ondan vazgeçemediğini ifade etti.

Karacadağ eteklerindeki kırsal Damlıca Mahallesi'nde yaklaşık 600 dönümlük arazisinde pirinç üretimi yapan Hikmet Kıran da arazisinin eğimli ve taşlık olması nedeniyle yetiştirdiği ürünlerin elle toplandığını söyledi.

Tüm zorluklara rağmen rekolteden memnun olduğun dile getiren Kıran, bölgede yaklaşık 15 bin ile 20 bin ton arasında pirinç üretildiğini kaydetti.

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