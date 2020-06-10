Karacabey’in yazlık tatil bölgeleri, ‘yeni normalde’ turizmin merkezi olmaya aday

Korona virüs sonrası alınan sıkı tedbirlerin ardından yeni normalleşme ile insanlar, hafta sonunu karantina altında olmadan geçirdi. Hal böyle olunca Karacabey’in yazlık tatil bölgeleri de yoğun bir kalabalığa sahne oldu.

Hafta sonu yeni normalleşme sürecini yerinde gözlemlemek için Karacabey’i dolaşan Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan; geniş kumsalı ve ormanlık alanlarıyla sosyal mesafe kuralına da uygun olması nedeniyle tercih edilen Karacabey tatil bölgesi Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu’da incelemelerde bulundu.

Turizmin merkezi olacak

Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Yeni süreçle birlikte Yeniköy’ün, yaz aylarında pandemi sonrası insanların değişen tatil alışkanlıkları için cazip olduğunu dile getiriyorduk. Hafta sonu sosyal mesafe kuralı ile bölgemizde Longoz ormanlarımız, ıhlamur ormanlarımız ve plajımız yoğun ilgi gördü. Şimdi karabaş otlarımız, nilüfer çiçeklerimiz açtı. 300 çeşit kuş türünün yanı sıra endemik bitkilerimiz ile tam bir görsel şölen var. Şu anda da vatandaşlarımızın buraya büyük bir teveccüh göstermesi bizleri memnun etti. Her boyutta gezilmesi, görülmesi ve keyfinin çıkarılması gereken yerler. Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile başta sahil projemiz olmak üzere konaklama noktasında da projelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu noktadaki eksiklikleri gidererek, burasını ekonomik, kırsal ve sahil turizmi anlamında mükemmel bir hale getirmek en önemli hedeflerimizden biri’’ dedi.

Muhteşem bir turizm destinasyonu

Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise yaptığı açıklamada “Türkiye pandemi sürecinde çok önemli bir sınav veriyor. Normalleşme sürecine hep birlikte tedbirlerle girdik. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak düşüncesi ile biz turizmi de yeniden tanımlama gayreti içindeyiz. Ve Bursa’yı da alternatif turizmin çok önemli bir merkezi olarak görüyoruz. Dünyada kış, doğa, inanç-tarih-kültür turizmi, termal ve sağlık turizminin bir arada yapılabileceği başka bir şehir yok. Karacabey doğa turizminde bakir zenginlikleri olan bir şehir. Longoz, ıhlamur ormanları, Karacabey Harası, defne ormanları ve hemen yanı başında Türkiye’nin en uzun sahil şeridiyle çok önemli bir potansiyele sahip. Bunların hepsi muhteşem bir turizm destinasyonunu oluşturuyor. Bu noktada Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve sektörlerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Covid-19 sonrası dönemde yeni tatil alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak, Bursa’yı ve Karacabey’i ilk tercih edilebilecek tatil bölgesi olarak görüyoruz ve tüm halkımızı davet ediyoruz’’ dedi.

3T ile önemli adımlar atılıyor

İl Başkanı Ayhan Salman ise yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde ülke olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarılı bir süreç yönetimi yaşadık. Biz de Bursa olarak hem vekillerimiz hem belediye başkanlarımız hem de merkezi hükümetimizin gayretleri ile Türkiye’nin en başarılı illerinden biri olduk. Ve belediyelerimiz bu zaman diliminde başarılı işler yaparak, vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü olmayı da başardı. Karacabey bir boyutuyla ekonominin ve tarımın önemli merkezlerinden bir tanesi ama turizm anlamında da çok önemli yatırımlar yapılıyor. Belediye Başkanımızın 3T vizyonu ile beraber, turizm alanında çok önemli adımlar atılıyor. Karacabey sahilleri ve doğal güzellikleri ile sadece Bursa için değil tüm Türkiye açısından önemli turizm merkezlerinden biri olmaya aday. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel bir Karacabey göreceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.