Karacabey’de yatırımlar konuşuldu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile ilçedeki yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Karacabey’in pek çok alanda yatırımların merkezinde olmaya devam edeceğini söyleyen Özkan, büyükşehir ile koordineli şekilde Karacabey’in faydalı hizmetler aldığını kaydetti.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ile bir araya geldi. Görüşmede, büyükşehir tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve projeler masaya yatırıldı. BUSKİ’nin içme suyu ve kanalizasyon programı şekilde ele alınırken, ilçede mevcut yapımı devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar da değerlendirildi.

Başkan Ali Özkan, büyükşehir ile koordine halde Karacabey’in faydalı hizmetler aldığının altını çizerek, “Karacabey’imiz her alanda yatırımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, alt yapıdan üst yapı çalışmalarına, sosyal yatırımlardan planlanan diğer projelere kadar pek çok alanda detaylı değerlendirme yapmaimkânı bulduk. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve Genel Sekreter Ulaş Akhan’a ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.