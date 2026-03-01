  • İSTANBUL
Karacabey'de vicdanları sızlatan o görüntü! Zavallı hayvanın ağır yük altındaki çaresizliği kameraya yansıdı
Yerel

Karacabey'de vicdanları sızlatan o görüntü! Zavallı hayvanın ağır yük altındaki çaresizliği kameraya yansıdı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde çekilen ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, bir şahsın at arabasına kapasitesinin çok üzerinde palet yüklediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kişinin at arabasına üst üste palet yüklemesi tepkilere neden oldu. Aşırı yük nedeniyle yürümekte zorlanan atın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, at arabasına kat kat palet yükledi. Aşırı yük nedeniyle yükün ağırlığı altında güçlükle ilerleyen atın dengesini sağlamakta zorlandığı anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki topladı. 

