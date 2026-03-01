Karacabey'de vicdanları sızlatan o görüntü! Zavallı hayvanın ağır yük altındaki çaresizliği kameraya yansıdı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde çekilen ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, bir şahsın at arabasına kapasitesinin çok üzerinde palet yüklediği anlar saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak tepki topladı.