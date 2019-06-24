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Karacabey’de Uluslararası Leylek Festivali coşkusu sona erdi

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Leylek Festivali, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:12
Karacabey’de Uluslararası Leylek Festivali coşkusu sona erdi

Karacabey Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘Uluslararası Leylek Festivali, bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Karacabey’e bağlı ‘leylek köyü’ olarak bilinen Eskikarağaç Mahallesi’nde, 2 gün boyunca birbirinden eğlenceli aktivitelere imza atılan festivale, Ayna Konseri damgasını vurdu.


Bursa başta olmak üzere, Türkiye’nin pek çok yerinden ziyaretçilerin adeta akın ettiği festivalde bu yıl Bulgaristan ve Makedonya’dan gelen ziyaretçiler de leylek köyünde ağırlandı. Bu yıl 15.si düzenlenen festivalde, her yıl olduğu gibi bu yılda mahalle sakinleri kurdukları stantlarda yöresel ürün satışı gerçekleştirildi. Milli Parklara ait tahnit müzesi salonuna ziyaretçiler iki gün boyunca yoğun ilgi gösterirken, Uluabat Gölü’ndeki tekne turları da bir diğer rağbet gören etkinlik oldu.


Uludağ Üniversitesi Doğal Yaşam Topluluğu ve Bursa Hayvanat Bahçesi’nin açtığı stantların yanı sıra, gezici kütüphanede etkinliğin diğer renkli stantları arasında yer aldı. Müzeler müdürlüğünün açtığı atölye çalışmalarına çocuklar aileleriyle birlikte katılım sağladı. Festival kapsamında, bando ile gün boyu verilen konser özellikle minikler tarafından yoğun ilgiyle izlendi. İlk gün, Çalgıcı Mektebi Konseri ve ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Bandosu verdiği konserlerle ziyaretçileri eğlendirdi. Açılış töreninde daha sonra, Leylek Master Planı çerçevesinde hayata geçirilen ıslak meraların doğal yollarla ıslahı projesi ziyaretçilere aktarıldı.



Uluslararası potansiyele sahip


Büyük beğeni toplayan proje sunumundan sonra bu kez AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin yaptığı konuşmada, ‘Yaradılanı sevmek yaradandan ötürü felsefesinden yola çıkarak, güzide örneği olan bu şirin mahallemizin bu anlamlı etkinliğini yürekten tebrik ediyorum. Böyle bir etkinlik kapsamında sizlerle olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. 250 farklı kuş türünü içerisinde barındıran ve önemli bir sulak alan olan Uluabat Gölü’müzün, böyle farkındalık oluşturan bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması gerçekten çok önemli. Belediye başkanımızın leylek köyüne kazandırdığı yürüyüş yolu, sosyal tesisler ve her sene artan ilgiyle leylek festivali, burasının ulusal hatta uluslararası arenada önemli yerlere ulaşacağının göstergesidir. Ben de burada olmaktan duyduğumu mutluluğu bir kez daha ifade etmek istiyor ve emeği tüm herkesi yürekten kutluyorum” dedi.


Karacabey turizmden hak ettiği payı alacak


Açılış töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise konuşmasında,“Uluslararası Leylek Festivali’mizin bu yıl 15.sine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl coşku ve katılım daha da artıyor. Bu festival, geçmişte 2 günlük bir festivalden ibaretken şimdi hamdolsun tüm yıl boyunca leylek köyümüzün ziyaretçileri bitmiyor. Önceden burada tesis yoktu, şimdi 3 tane ziyaretçilere hizmet eden tesis var. Bölgenin daha da gelişip kalkınması hedefiyle, Karacabey Belediyesi olarak yatırımlarımıza da tüm hızıyla devam edeceğiz. Karacabey’in turizm potansiyeli ortada. İlçemizin, turizm pastasından hak ettiği payı alması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.



Ayna şarkılarıyla coşturdu


Festival kapsamında sahne alan Türk müziğinin efsane gruplarından Ayna da birbirinden güzel şarkılarıyla, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Konser büyük ilgi görürken, Ayna sayesinde bölgede tarihi bir kalabalık yaşandı. Çevre il ve ilçelerden gelenlerinde yoğun ilgi gösterdiği konserde ziyaretçilere seslenen Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz, “Bu anlamlı etkinlikte, bu şirin yerde olmak müthiş bir duygu. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nde bir kuş adına, bir hayvan adına yapılan ilk festival burası.Daha önceden katıldığım yüzlerce festivalden farkı ve yeri bu noktada ayrılıyor. Burada olduğumuz için sevgili başkanımıza teşekkür ediyor, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Festivalin 2. gününde Geleneksel Leylek Koşusu da düzenlenirken, kıyasıya rekabete sahne olan koşunun kazananı ‘dostluk’ oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 420 sporcunun ter döktüğü koşunun sonunda ödül töreni yapılırken, törenin sonunda ise mahallenin hemen her noktasında leylekleri sahiplenerek bakımlarını üstlenen ‘leylek dostu’ ailelere de çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin son final konserinde ise Büyükşehir Türk Sanat Müziği Grubu, birbirinden güzel şarkılarıyla izleyicileri adeta mest etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:12
  1. konser
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