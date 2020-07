Karacabey Belediyespor'un "Bursaspor FK" ismiyle Bursaspor'un yerine geçirileceği iddiasına yalanlama

BURSA (AA) - TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Karacabey Belediyespor'un kulüp başkanı İsmail Ülker, kulüplerinin satın alınarak "Bursaspor FK" ismiyle TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un yerine geçirileceği iddiasının gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Ülker, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Karacabey Belediyespor ile ilgili kendi bilgileri dışında bazı konuların kamuoyunu meşgul ettiğini hatırlattı.

Bir başarı hikayesine imza atıp TFF 3. Lig şampiyonluğunun ardından Karacabey halkına büyük sevinç yaşattıklarını, 2. Lig'de de "zirve" hedefiyle yeni sezon hazırlıklarına hızlıca başladıklarını aktaran Ülker, bu süreçte 10'dan fazla transferi tamamlayarak iddialı olduklarını kanıtladıklarını belirtti.

Karacabey Belediyespor'un satın alınarak "Bursaspor FK" ismiyle Bursaspor'un yerine geçirileceği yönünde iddiaların gündeme geldiğine değinen Ülker, şöyle devam etti:

"Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Bursaspor, ülkemizin ve Bursa'nın en önemli değerlerinden biri. Türk spor tarihinde pek çok başarısı bulunan, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmiş, 2010 yılında tarih yazarak Süper Lig şampiyonluğunu kazanmıştır. Dolayısıyla tüm Bursa'nın olduğu gibi bizim için de şanlı Bursaspor'un yeri her zaman farklıdır. Kendimize hep Bursaspor modelini örnek almış durumdayız. Altyapısıyla, tesisleşmesiyle, camiasıyla Bursaspor, her zaman örnek bir takım olmuştur. Unutulmamalıdır ki Karacabey Belediyespor da İnegölspor da Yıldırımspor da Bursa'nın takımlarıdır. Bu takımları da geleceğe yönlendiren her zaman Bursaspor olmuştur."





- "2. Lig yolculuğumuza başlamak için sabırsızlanıyoruz"





Ülker, 2014 yılında Bursa 2. Amatör Küme'de mücadele ettiklerini anımsatarak, ortaya konulan vizyon ve güçlü hedefler sayesinde 2. Amatör Küme, 1. Amatör Küme, Bölgesel Amatör Lig ve sonrasında profesyonel kulüp satın alınarak TFF 3. Lig’de mücadele edip büyük bir başarıya imza attıklarını kaydetti.

TFF 2. Lig'e yükselmeleriyle taçlanan bu yolculuğun Karacabey camiasına büyük gurur yaşattığını vurgulayan Ülker, şu ifadeleri kullandı:

"2015-2016 sezonunda başlayan profesyonel lig hamlemiz, sadece Karacabey Belediyespor olarak değil bir nevi ilçemiz Karacabey'in spor hamlesine de dönüşmüştür. 2015-2020 yıllarında sportif başarılarımızın yanı sıra tesisleşme anlamında da ciddi ataklarımız oldu. Bu noktada, Onursal Başkanımız ve Karacabey Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan başta olmak üzere, tüm kent dinamiklerine destekleri için bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.

Dolayısıyla biz Karacabey olarak, her alanda olduğu gibi sporda da iddiamızı sürdürüyoruz ve 2. Lig yolculuğumuza bir an önce başlamak için sabırsızlanıyoruz. Şampiyon Bursaspor'un yeri her zaman ayrıdır ancak son günlerde ortaya çıkan spekülasyonların da maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi 2. Lig yolculuğumuzda da 'Karacabeyliyim' diyen herkesin, maddi ve manevi olarak bizlerin yanında olacağına inancımız tamdır. Bu başarı hepimizin. Karacabey'i ve Karacabey Belediyespor'u hak ettiği noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."