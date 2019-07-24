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Karacabey Belediyespor’da Yılmaz dönemi

Türkiye 3.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
Karacabey Belediyespor’da Yılmaz dönemi

Türkiye 3. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Belediyespor’da teknik direktörlük görevine Erdoğan Yılmaz getirildi.


Yılmaz, imza töreni sonrasında Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile Karacabey Belediyespor atkısıyla poz verdi. Erdoğan Yılmaz ile 1 yıllık anlaşma yapıldığı öğrenildi.


Başkan Uğur Koçak, “Karacabey Belediyespor’a ortak olmak isteyen bir iş adamı vardı. Görüşmelerimiz yaklaşık 15-20 gün sürdü. Ondan haber bekledik. Pazartesi günü kendisi ailevi meselerden ötürü olumsuz bir görüş bildirdi. Ortaklık hayata geçseydi güzel bir oluşum olacaktı. Zamanımız daraldığı için biz de hemen harekete geçerek teknik direktörlük için Erdoğan Yılmaz ile 1 yıllık anlaştık. Sportif direktörlüğe de Zeynel Yaldız’ı getirdik. Camiamıza ve Karacabey’imize hayırlı uğurlu olsun. Profesyonellik anlayışına uygun doğru adımlar atarak güzel bir oluşumun içine girmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni yönetim oluşturacaklarını belirten ve bunun için Karacabeyli iş adamlarını yönetime beklediklerini belirten Başkan Koçak, “Karacabeyli iş adamlarını yeni oluşturacağımız yönetime bekliyoruz. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Yönetime girecek iş adamlarımız istediği takdirde başkanlığı da kendilerine devretmeye hazırım. Kulübe ortak almaya çalışırken birçok iş adamımızdan tepkiler geliyordu. Maddi desteği vermeye hazır olduklarını ve kulübün satılmaması gerektiği konusunda söz ediyorlardı. Şimdi bu iş adamlarımızdan, kulüp yönetimine hatta istedikleri takdirde başkanlığa talip olmalarını bekliyorum. Gelip destek versinler ve şampiyonluğa oynayan bir takım kuralım. Taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi, gerek bilet alarak gerekse takıma destek vererek yanımızda olacaklarından hiçbir şüphemiz yok. Bu sene protokole tribününe girecek misafirler haricindeki iş adamlarımızdan yıllık 5 bin TL alarak protokol kombine kartı vereceğiz. Bu koltuklara kendi isimleri yazılarak yerleri ayrılacak” şeklinde konuştu.


Karacabey Belediyespor teknik direktörlüğüne getirilen Erdoğan Yılmaz da, “Burada olmaktan mutluyum. Bütün ligleri sürekli takip ediyorum. Kulübün profesyonelleşmesi için buradayım. Bunu daha önce Tavşanlı Linyitspor ve Vanspor’da yaptım. Sportif başarıdan daha fazla kulübün kurumsallaşması için geldim. Burada temelleri sağlam atacağız. Geçen sene yakalanmış bir başarı var. Fakat bu sene baktığımızda geçen seneden kalan neredeyse oyuncu yok. Buraya gelen oyuncuyu göz boyamak için almayacağız. Geçen sene kurulan takımın temeli olmadığı için dağıldı. Biz iskelet kadromuzu oluşturacağız. Alt yapından oyuncu yetiştirerek A takıma alacağız. Her sene bir sürü transfer yaparak çok para harcamak yerine alt yapıdan oyuncu çıkaracağız. Güzel kemik bir kadro oluşturacağız. Lig bitiminde doğru bir iş yaptığımızı herkes görecek. Bu sene takımın temelini oluşturup ilerleyen yıllarda daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.


54 yaşında Trabzon Of doğumlu olan Erdoğan Yılmaz, evli ve 1 çocuk babası. İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Erdoğan Yılmaz, futbol hayatında Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Gaziosmanpaşa, K.Karabükspor ve Ç.Rizespor formaları giydi. 2004 yılında Antrenörlüğe Ç.Rizespor’da başlayan Erdoğan Yılmaz, daha sonra sırasıyla Eskişehirspor, K.Karabükspor, Ofspor, Kasımpaşa, Kahramanmaraş, Adanaspor, Eyüpspor, Tavşanlı Linyitspor, Vanspor ve Alibeyköyspor’da teknik direktör olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
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