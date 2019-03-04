0553 313 94 23

Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek

Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan’a ilçenin ileri gelen ailelerinden Karaca Ailesi destek verdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:15
Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek

Saadet Partisi Besni Belediye Başkan Adayı Reşit Alkan’a ilçenin ileri gelen ailelerinden Karaca Ailesi destek verdi.


Besni ilçesinin en köklü ve geniş ailelerinden Karaca Ailesi yaklaşık 100 kişi ile Saadet Parti seçim irtibat bürosuna gelerek Reşit Alkan’a destek verdi. Aile fertleri Reşit Alkan ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.


Karaca Ailesine desteklerinden dolayı teşekkür eden Reşit alkan, “Bu gün yine Besni’nin en köklü ailelerinden Karaca Ailesi, aramıza katılarak bizlere şeref verdi. Bu gün bizim için düğündür. Karaca Ailesinin aramızda olması bizim için çok anlamlıdır. Burada olmalarından dolayı başımızın üstünde yerleri var.Seçime her gün yaklaştıkta inşallah köklü ve geniş ailelerimiz aramıza katılacaktır.Bizde yılmadan, yorulmadan, azimle disiplinle 31 Mart’a kadar çalışıp bayrağı İbrahim Öztürk’ten devralacağız. Kapı kapı dolaşarak bu işi göğüslemek istiyoruz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu" tepki
    1. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    2. Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu"..
    3. İş dünyası ’İstihdam Seferberliği’nden..
    4. Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu..
    6. Bafra’da kenevir ekimi bilgilendirme..
    7. "Yiğitseniz çıkın birlikte o dörtlü..
    8. Başkan Çınar belediye personelleriyle..
    9. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir..
    10. Hız tutkunu gencin feci sonu!
    11. Kahramanmaraş’ta oryantiring yarışları..
    12. "Uluslararası Avrasya Kitap..
    13. Ayvalık’ın güleryüzü Ziya Eryavuz son..
    14. Akşener ve Uysal Mersin’de
    15. Marmara ve Avşa okullarında deprem ve..
    16. Karaca Ailesinden Reşit Alkan’a destek
    17. Kadınhanı Şehir Konağı Bakan Kurum’un..
    18. Çin, gözaltındaki 2 Kanada vatandaşını..
    19. Polonya’da savaş uçağı düştü, pilot..
    20. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile iş yerlerini..
    21. Ülkede bilanço giderek ağırlaşıyor! 2..
    22. Cide’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
    23. Ehliyetsiz sürücü, kaza yapınca şoka..
    24. FETÖ'den yargılanan eski valilere beraat
    25. Rize İl Seçim Müdürü Mehmet Akif Alın..
    26. Malatya’nın geçmişine yolculuk
    27. TRT spikerinden Kaymakama ziyaret
    28. 1.Uluslararası Avrasya Kitap Festivali..
    29. Kalkışa hazırlanan uçağın motorundan..
    30. Başkan Uğurlu’dan iddialarla ilgili..
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk