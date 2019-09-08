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Karaburun Bilim Kongresi’nde "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" paneli

İZMİR (İHA) – İzmir’de gerçekleştirilen Karaburun Bilim Kongresi’nin son gününde "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" başlıklı panel düzenlendi.

08 Eylül 2019 Pazar 09:08
Karaburun Bilim Kongresi’nde "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" paneli

İZMİR (İHA) – İzmir’de gerçekleştirilen Karaburun Bilim Kongresi’nin son gününde "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" başlıklı panel düzenlendi.


Karaburun Bilim Kongresi’nin "Yerel Yönetimler, Kriz ve Çıkışlar" oturumuna katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan ekonomik sorunların arkasında ekolojik sorunlar olduğunu belirterek, "Doğayla uyumlu bir kültüre yaslanmayan kalkınma vizyonu, önce bizim dışımızdaki diğer canlılara ve ekosisteme, sonra ekonomik açıdan dezavantajlı topluluklara ve nihayetinde o vizyonu uygulayanlara, yani herkese ve her şeye tamiri imkansız zararlar veriyor. Bu gerçeği görmek ve başka bir gelişme anlayışı benimsemek için daha fazla bilimsel kanıta ihtiyaç yok. Derhal doğa ve birbirimiz için harekete geçmek zorundayız” dedi.


Doğayla uyumlu yaşamın İzmir’in önündeki stratejik hedeflerden biri olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Halkın çizdiği güzergahı takip ediyoruz. Kentsel planlamadan kırsal kalkınmaya, kültüre ve ekonomiye uzanan tüm alanlarda birçok adım atacağız. Bizleri bekleyen sosyal ve ekonomik krizlere karşı bir direnme mekanizması tesis etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Demokrasinin önemine vurgu yapan Başkan Soyer, “Demokrasiyi kağıt üzerindeki haliyle değil, gerçek hayatın içinde yaşamanın elzem olduğu bir süreçteyiz. Tam da bu yaklaşımla hareket ediyor ve dünyada demokrasinin filizlendiği ilk yerlerden biri olan İzmir’i, tarihsel kökleri ve coğrafyasıyla bir bütün olarak görüyoruz. İzmir bunun öncülüğünü yapacak. Demokrasiden başka çaremiz yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:08
  1. doğa
  2. bilim
  3. kültür

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