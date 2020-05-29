  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karabük’ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı

Karabük’te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:40:22 -
Karabük’ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı

Karabük’te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.


Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük genelinde soğuk hava etkili olurken, Mayıs ayında yüksek kesimlerinde ise kar yağışı devam ediyor. Eskipazar-Gerede-Ankara yolunda aniden bastıran kar yağışı ile birlikte ormanlar ve bazı köyler beyaza büründü.


Öte yandan alçak kesimlerde de etkisini sürdüren sağanak yağış dolayısıyla derelerdeki su seviyesinde yükselmeler meydana geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı