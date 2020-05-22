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Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:10:07 -
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale için zirai don uyarısı yapıldı.


Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük genelinde soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 2 bin rakımlı Keltepe, bin 30 rakımlı Karabük-Bartın Karayolu Ahmetusta Geçidi ile Ovacık ilçesi Kıraçtepesi mevkisinde kar yağışı etkili oldu.


Kar yağışı gün boyunca aralıklarla etkili olurken, Karabük Valiliği zirai don uyarasında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihleri arasında gece ve sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale’de hafif, yükseklerinde yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi. Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları kaydedildi.

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