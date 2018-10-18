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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev alevlere teslim oldu

Eskipazar ilçesindeki iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:36
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 ev alevlere teslim oldu

İlçeye bağlı Çandır köyünde İsa Yamanoğlu’na ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın daha sonra bitişiğinde yer alan Adem Özköse’ye ait tek katlı ahşap eve sıçradı. İhbar üzerine köye ulaşan Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Çıkan yangın sonrası 2 ev tamamen yanarken, Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:36
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  2. yangın
  3. ev
  4. itfaiye
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