Karabük’ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde belediyeye ait bir parkta bulunan kamelyalar ile mangal alanlarına zarar verildi.

Belediye çalışanlarının parktaki kamelyaların kırıldığını fark ederek bildirmesi üzerine bölgeye gelen Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, yapılan incelemelerde oturma alanlarının kırıldığını, bazı bölümlerin ise parçalandığını tespit etti.

Rezalete "Allah aşkına, ilçeyi komple yakın da hem mangal yapalım hem ısınalım!" sözleriyle tepki gösteren Başkan Cıva, "Biz yapmaktan, siz kırmaktan bıkmadınız. Arkadaşım, size şehrin içinde on numara beş yıldız yer yaptık. Mangal alanları, oturacak alanlar yaptık, gelin ailenizle adam gibi oturun. Oturacak alanların hepsini yakmışlar, kırmışlar. Bunu neden yapıyorsunuz? Senin ailen oturuyor, senin çoluğun çocuğun oturuyor" ifadelerini kullandı.

Zarar verilen mangal alanlarını gösteren Cıva, "Mangal betonunu kırmış ya. Betonu ne yaptın, yedin mi? Kaç tane masayı yakıp yıktınız? Odunun yoksa gel belediyeye, sana odun vereyim. Yaptığımız yeri yakmak ne demek?" dedi.

Haklı tepkilerini sürdüren Eskipazar Belediye Başkanı Cıva, "Yemin ediyorum birinin kafasını gözünü kıracağım burada ibreti alem için" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.