  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Washington Post ”Türkiye İsrail'in kabusu” Çileden çıkıyorlar!

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Şeytan Trump'tan şimdi de darbe tehdidi: ‘Günleri sayılı diyebilirim’

İran İsrail saldırılarından Türkiye’yi sorumlu tuttu! Dışişleri bakan yardımcısından garip açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terör yükünü kaldırmak için çalışıyoruz

İsrail’e bir şok da Hollanda’dan! Ordu temsilcisinin sahne alacağı konser iptal edildi

Bakan Şimşek'ten dezenflasyon mesajı

Irak’ta manşet Türkiye: Su anlaşması “stratejik dönüm noktası” olarak duyuruldu

Saadet, Gelecek, DEVA ve Yeniden Refah sessiz kalınca ortalık onlara kaldı! Erdoğan’ın Merz’e Gazze ayarı Sözcü’ye battı
Gündem Karabük’ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım
Gündem

Karabük’ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karabük’ün Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, vatandaşların rahat nefes alabilmeleri için yaptırdığı parktaki kamelyaların ve mangal alanlarının kırıldığını görünce kendini tutamadı. Başkan Cıva "Yemin ediyorum birinin kafasını gözünü kıracağım burada ibreti alem için" dedi.

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde belediyeye ait bir parkta bulunan kamelyalar ile mangal alanlarına zarar verildi.

Belediye çalışanlarının parktaki kamelyaların kırıldığını fark ederek bildirmesi üzerine bölgeye gelen Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, yapılan incelemelerde oturma alanlarının kırıldığını, bazı bölümlerin ise parçalandığını tespit etti.

Rezalete "Allah aşkına, ilçeyi komple yakın da hem mangal yapalım hem ısınalım!" sözleriyle tepki gösteren Başkan Cıva, "Biz yapmaktan, siz kırmaktan bıkmadınız. Arkadaşım, size şehrin içinde on numara beş yıldız yer yaptık. Mangal alanları, oturacak alanlar yaptık, gelin ailenizle adam gibi oturun. Oturacak alanların hepsini yakmışlar, kırmışlar. Bunu neden yapıyorsunuz? Senin ailen oturuyor, senin çoluğun çocuğun oturuyor" ifadelerini kullandı.

Zarar verilen mangal alanlarını gösteren Cıva, "Mangal betonunu kırmış ya. Betonu ne yaptın, yedin mi? Kaç tane masayı yakıp yıktınız? Odunun yoksa gel belediyeye, sana odun vereyim. Yaptığımız yeri yakmak ne demek?" dedi.

Haklı tepkilerini sürdüren Eskipazar Belediye Başkanı Cıva, "Yemin ediyorum birinin kafasını gözünü kıracağım burada ibreti alem için" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CHP’li belediyede skandal! Meclis salonu ringe döndü. Sorulara yumrukla cevap verdiler
CHP’li belediyede skandal! Meclis salonu ringe döndü. Sorulara yumrukla cevap verdiler

Gündem

CHP’li belediyede skandal! Meclis salonu ringe döndü. Sorulara yumrukla cevap verdiler

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti
Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

Dünya

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği
CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

Gündem

CHP’li üyelere cevabı yapıştırdı. Beykoz Belediye Meclisi'nde yolsuzluk gerginliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23