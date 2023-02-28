  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Milletimize bunu yapmalarına izin vermeyiz

Vicdanın mı kurudu Ersan Şen? Sözde gündem değerlendirirken müteahhitlere böyle mesaj gönderiyor!

Habertürk canlı yayınında kaza! Fatih Altaylı böyle güldü

Deprem bölgesine giden Survivor Nagihan'dan 'Türk askeri' açıklaması: Boş konuşulmasın, bizzat oradaydım

‘Spor kulübü’ akıllarına yeni geldi! CHP’li Uğur Dündar da kafayı çıkardı

Küstah sloganlara çıtını çıkarmamıştı! Ali Koç spor kulübü olduklarını hatırladı

Siyaset gündemini değiştirecek iddia: Fatih Erbakan seçim kararını verdi! 'Oyları oraya verin' diyecek

Meral Akşener’e sinyali çaktı! Mansur Yavaş adaylığını açıkladı

367 Sabih Kanadoğlu öldü

'Devlet yoktu' diyenlerin maskesini düşüren görüntüler
İSLAM Karabük'ten müthiş haber! Gabonlu Arthur Müslüman oldu
İSLAM

Karabük'ten müthiş haber! Gabonlu Arthur Müslüman oldu

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Gabonlu Arthur Akue Obıang, Karabük İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve İbrahim ismini aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 18:43:00 -
Karabük'ten müthiş haber! Gabonlu Arthur Müslüman oldu

Arkadaşlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Arthur Akue Obıang için İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi. İhtida merasiminde Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Arthur Akue Obıang'a bilgiler verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Arthur Akue Obıang "İbrahim" ismini aldı.

Yapılan dua ile tamamlanan merasim sonunda Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, İbrahim'e "İhtida Belgesi" ile birlikte Mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23