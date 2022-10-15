  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Karabük'te zincirleme kaza: Yaralılar var
Yerel

Karabük'te zincirleme kaza: Yaralılar var

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 08:58:00 -
Karabük'te zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Valilik mevkiinde meydana geldi. K.M.K. idaresindeki 78 BM 009 plakalı otomobil, Şehit Reşat Ateşe Bulvarı’nda refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeritten gelen H.K. yönetimindeki 60 ADL 821 ve B.S’nin kullandığı 68 EA 704 plakalı otomobillere çarptı.

İHA'nın aktardığına göre; kazada 11 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerin olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 6 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 5 kişinin de kendi imkanları ile hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23