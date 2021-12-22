Karabük’te yarın okullar tatil mi? 23 Aralık perşembe günü Karabük’te okullar tatil mi?

Karabük’te yarın okullar tatil mi? Kar yağışı şiddetle süren Karabük’te öğrenciler, öğretmenler ve veliler internette 23 Aralık perşembe günü Karabük’te okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Yarın okullar tatil mi? Karabük merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bazı köy yolları ve Keltepe Kayak Merkezi yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin kış hazırlıklarını daha önce tamamladığını, kar yağışı ile birlikte sahaya çıkarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Karabük’te yarın okullar tatil mi?

Kar yağışının etkili olduğunu belirten Gürel, "Ekiplerimiz, kar yağışının etkili olmasıyla görev alanında kalan yollara müdahale ediyor. Şu an kapalı köy yolumuz bulunmuyor, 21 iş makinesi, 2 kar bıçaklı kamyon ve 6 pikap ile ekiplerimiz kış boyunca 7-24 sahada görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için görevlilerimizin uyarılarına ve trafik işaretlerine riayet etmelerini, yanlarında mutlaka çeki halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını önemle rica ediyorum." diye konuştu. Karabük Valiliği, merkez ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının oluşturduğu olumuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 1 gün arayla tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için de eğitim ve öğretime ara verildiği belirtilirken, Karabük ile Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Karabük Valiliğinden 23 Aralık Perşembe günü okullar tatil olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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