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Karabük’te yapılan ameliyatla yürümeye başladı

KARABÜK (İHA) – Gittiği birçok hastanede ameliyatın zor olduğu gerekçesiyle geri çevrilen Iraklı Awatit Atta Alzubaid, Karabük’te yapılan ameliyatla yürümeye başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:19
Karabük’te yapılan ameliyatla yürümeye başladı

KARABÜK (İHA) – Gittiği birçok hastanede ameliyatın zor olduğu gerekçesiyle geri çevrilen Iraklı Awatit Atta Alzubaid, Karabük’te yapılan ameliyatla yürümeye başladı.


Irak’ta yaşayan Awatit Atta Alzubaid, her iki dizinde de ileri derecede deformasyon olan hasta, yol yürüyemez ve gündelik işlerini yapamaz hale geldi. Yaşam kalitesi her geçen gün düşen ve tekerlekli sandalyeyle hayatına devam eden Alzubaid, 2018’de Bağdat şehrinden gelip, Özel MEDİKAR Hastanesi’nde diz protez ameliyatı olan başka bir hasta ile tanışarak Karabük’e geldi. Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Halil İbrahim Gümüş’e muayene olan Awatit Atta Alzubaid, ileri derecede deformasyonu ve diğer sağlık sorunları nedeniyle riskli bir ameliyat olduğu, iki dizinden farklı zamanlarda yapılmak üzere ameliyat önerildi. Ancak hasta bu ağrılara dayanamadığını söyleyerek aynı anda her iki dizinden ameliyat olmak istediğini söyledi. Tüm tetkikler gözden geçirilerek ve hastaya detaylı bilgilendirme sağlanarak Op. Dr. Halil İbrahim Gümüş tarafından hiçbir komplikasyon olmadan operasyon başarıyla tamamlandı. Awatit Atta Alzubaid, hekim kontrolünde operasyondan bir gün sonra yürütüldü ve fizyoterapistler tarafından egzersizleri uygulandı.


Awatit Atta Alzubaid, "Dizlerimde yaşadığım sağlık problemleri neticesinde tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Rabbime çok dua ettim, şansıma Özel MEDİKAR Hastanesi’nde, aynı benim durumumda olan başka bir hasta ile karşılaştım. Bir gün bile düşünmeden yola çıktım. Hastaneye tekerlekli sandalye ile geldim şimdi yürüyorum. Hekimimden ve tüm hastane çalışanlarından çok memnun kaldım, Allah hepsinden razı olsun. Ameliyattan sonra yaşam kalitem yükseldi ve tekrar yaşadığımı hissediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:19
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