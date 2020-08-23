  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Karabük'te yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Karabük'te yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:35:58 -
Karabük'te yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşil Mahalle Fırın Sokak'taki bir apartmanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanın apartman boşluğuna dolması üzerine bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru
Aktüel

İslam hukuku dersi sınavında tepki çeken soru

Bir İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku dersinin sınavında sorulduğu iddia edilen soru, duyarlı Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandı. ..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı