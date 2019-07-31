Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Eflani ilçesinde 92 kök Hint keneviri ele geçirilen operasyonda 5 zanlı yakalandı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:56
Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarlalarda kenevir yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Göller köyüÇukurca Mahallesi ve Saraycık köyü Bozarmut Mahallesi'ndeki bazı evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.Ç, E.T, A.S, M.S. ve O.Ç. yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve tarlalarda yapılan aramalarda 92 kök Hint keneviri, 5 av tüfeği, iki tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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