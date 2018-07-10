Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı

Kaza, Kanyon Köprü girişinde meydana geldi. Kanyon Köprü’den 5000 Evler Mahallesi istikametine giden Muzaffer O. 78 M 0107 plakalı aracıyla seyir halindeyken 115 numaralı caddeye döndüğü sırada, Özgür T.’nin (22) kullandığı 06 P 4586 plakalı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özgür T. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Özgür T.’yi sıkıştığı yerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı olan sürücü 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Medikar Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.