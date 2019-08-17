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Karabük'te trafik kazaları: 6'sı çocuk 15 yaralı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:36
Karabük'te trafik kazaları: 6'sı çocuk 15 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 6'sı çocuk 15 kişi yaralandı.

E.C. (29) yönetimindeki 34 STZ 25 plakalı kamyonet ile B.Y'nin (42) kullandığı 34 PT 6629 plakalı cip, Safranbolu ilçesi Kirkille kavşağında çarpıştı.

Sürücü E.C. ile her iki araçlardaki M.S.C. (11), E.S.C. (9), A.P. (52), F.K. (40), F.D. (60), Ş.N.D. (16), N.D. (45) ve B.D. (15) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

- Eskipazar'da otomobil devrildi

İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden M.H.A. yönetimindeki 34 LE 0492 plakalı otomobil, Eskipazar ilçesine bağlı İsmetpaşa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ve yanındaki Y.A. (3), E.A. (68), H.A. (10), H.A. (38) ve T.A. (78) yaralandı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:36
  1. Karabük
  2. trafik kazası

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