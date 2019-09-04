Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Karabük’te trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz 2019 itibariyle bir önceki aya göre 9 araç artışla 66 bin 565 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz 2019 sonu itibariyle 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Karabük’te ise bu sayı haziran ayında 66 bin 556 olarak belirlenirken, temmuz ayında 66 bin 565’e yükseldi. Karabük’te trafiğe kayıtlı 66 bin 565 araçtan 41 bin 200’ü otomobil olurken, 9 bin 716’sı kamyonet, 3 bin 36’sı kamyon, 4 bin 180’i motosiklet, bin 723’ü minibüs, 612’si otobüs, 5 bin 846’sı traktör ve 252 de özel amaçlı araç olduğu belirtildi.