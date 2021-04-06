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Yerel Karabük'te tarım aletleri hırsızlığı yapanlar yakalandı
Yerel

Karabük'te tarım aletleri hırsızlığı yapanlar yakalandı

Karabük'te tarım aletleri çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:01:00 -
Karabük'te tarım aletleri hırsızlığı yapanlar yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, tarım aletleri çaldığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı bir köyde çeşitli tarım aletlerinin çalınmasına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Benzer hırsızlık olayının Kastamonu'nun Araç ilçesinde de meydana geldiğinin tespit edilmesi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Safranbolu ve Araç Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen yaklaşık 50 bin lira değerindeki römork, su motoru, tambur biçeri, merdane, ot toplama tırmığı, mibzer, 2 pulluk ve yükleyici sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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