Karabük’te tarihi eser operasyonu

Karabük’te yapılan tarihi eser operasyonunda 10 sikke ve 2 tarihi obje ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratın ardından operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda, A.K.’nin Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada 10 sikke ve iki tarihi obje ele geçirildi.

Operasyonda A.K. gözaltına alındı.