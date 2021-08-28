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Gündem Karabük'te su borusu patladı
Gündem

Karabük'te su borusu patladı

Karabük’te patlayan su borusu nedeniyle yollar göle dönerken, esnaf dükkanlarını basmak üzere olan suyu bariyerle engelledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 16:18:00 -
Karabük'te su borusu patladı

Öğlebeli Mahallesi’nde su boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası kanaldan akan su sanayi sitesinin yollarını göle çevirdi. Bariyerle suyun yönünü çeviren esnaf dükkanını su basmaktan kurtardı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, patlayan borunun yerini belirlemek için çalışma başlattı.

Esnaflardan biri aniden basan su ile neye uğradıklarını şaşırdığını belirterek, belediyeye haber verdiklerini söyledi.

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