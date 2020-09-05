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Aktüel Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 04:17:12 -
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.G. ile V.A. Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada açılan ateş sonucu M.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.G. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli V.A. ise emniyete götürüldü.

Öte yandan, Safranbolu Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt olay yerine gelerek bilgi aldı.

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