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Aktüel

Karabük'te silahla yaralama

1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 22:31:54 -
Karabük'te silahla yaralama

KARABÜK (AA) - Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı.

Beşbinevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın önüne 78 BJ 556 plakalı otomobiliyle gelen R.K'ye (41) bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ayağından yaralanan R.K. ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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