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Aktüel Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı

Olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:33:07 -
Karabük'te silahla vurulan kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Boncuklar köyü Yahyalar Mahallesi'nde Mehmet Y. (20) ile M.Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, yanındaki silahla Mehmet Y'ye ateş etti.

Yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Durumu haber alarak hastane önüne gelen yaralının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan M.Y. ise daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.

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