Karabük’te seyir halindeki otomobil alev aldı

Mürvet Y. idaresindeki 34 FT 5006 plakalı otomobil Karabük - Eskipazar Karayolu Hanköy mevkiinde seyir halindeyken bir anda motor kısmında alev almaya başladı. Bayan sürücü aracını hemen yolun kenarına çekip, yanında bulunan kızını da alarak hızla araçtan uzaklaştı ve durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada çevreden geçen diğer sürücüler ve olay yerine ulaşan Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası otomobilin motor kısmı büyük hasar aldı.