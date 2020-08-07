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Aktüel

Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 20:36:41 -
Karabük'te seyir halindeki kamyonet yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

Ayhan Yavuz yönetimindeki 78 AAR 097 plakalı kamyonet, Safranbolu-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Kamyonetten dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Durumu gören vatandaşlar da yanan kamyonete yangın tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Kamyonette hasar oluştu.

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