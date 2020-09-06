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Aktüel Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı
Aktüel

Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:50:46 -
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durmuş Koşmak idaresindeki 67 DF 671 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Kayadibi köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarılan otomobildeki Arife Koşmak (36), ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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