Karabük’te otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu: 1 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir otomobil 200 metre uçurumdan aşağıya uçtu. Ağaçlara takılarak duran otomobilden yaralı olarak kurtarılan sürücü yanında 4 kişi daha olduğunu söyleyince tüm ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Yazıköy istikametine seyreden Emrah Dibekli (28) yönetimindeki 78 AP 532 plakalı otomobil teras bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre uçurumdan aşağıya yuvarlanan otomobil ağaçlarla takıldı. Bu sırada otomobilin uçurumdan düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgenin dik ve ağaçlık olması üzerine AFAD ve UMKE ekiplerinden de yardım talep etti. Bu sırada 112 ve itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımı ile ağaçlık olan bölgeye inerek yaralı sürücüye ulaştı. Sedyeye konulan yaralı sürücü itfaiyenin halat yardımı ile uçurumdan çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı sürücü Dibekli, yanında 4 kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine bu sefer ekipler yeniden aracın bulunduğu alana inerek başka yaralı olup olmadığı yönünde geniş çaplı arama yaparken, ekipler havadan da drone ile bölge taranıyor