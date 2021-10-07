Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşılarak sevenlerine kavuşturuldu.
Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu.
Bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.