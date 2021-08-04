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Kontrol altına alınmıştı! Alevler yeniden yükselmeye başladı
Karabük'te orman yangını kontrol altına alındı
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Gündem Karabük'te orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Karabük'te orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:57:00 -
Karabük'te orman yangını kontrol altına alındı

Olay, merkeze bağlı Ödemiş Köyü mevkiine yakın ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin köylüler tarafından yapıldığı yangını söndürmek için 32 personel, 4 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı yer aldı. Büyüyen yangın ekiplerin saatlerce uğraşı sonrası kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Soğutma çalışmaları sırasında bazı bölgelerde alevlerin yeniden yükseldiğinin görüldüğü ormandaki yangını babasıyla söndürmeye çalışan Emirhan, diğer illerdeki yangınlar gibi olmaması için itfaiye ekiplerine yardım ettiklerini söyledi.

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