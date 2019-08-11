Karabük'te kurban kesim alanında yangın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan kurban kesim alanındaki saman yığını alev aldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan kurban kesim alanındaki saman yığınında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazı köyünde bulunan bir çiftlikteki kurban kesim alanındaki saman yığını, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kurban kesimi için çiftlikte bulunan onlarca kişi, haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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